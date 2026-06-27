Tolfa, da domani una colonnina di ricarica per le carrozzine elettriche • Terzo Binario News

Non solo le “e bike” hanno bisogno delle colonnine di ricarica. Lo stesso serve alle carrozzine di chi ha problemi di mobiltà. Le più moderne ovviamente. Che però sono diverse dalle bici.

Da domani a Tolfa, i possessori di carrozzine elettriche avranno a disposzione una stazione di ricarica elettrica riservata, in pieno centro del paese.

Alle 11,30 in largo Donatori del Sangue, ovvero davanti all’entrata della villa comunale e vicino alla fontana, sarà inaugurata la colonnina messa a disposizione dalla Rete d’Impresa per la ricarica delle motocarrozzine per disabili.

L’iniziativa ha il patrocinio dell’amministrazione comunale, di Tolfa Borgo e del Centro Anziani La Rocca Aps. La cui presidente Daniela Cedrani spiega come è nata l’idea: “In diverse occasioni, alcuni nostri soci che si muovono con la carrozzina elettrica si sono trovati in difficoltà e nella postazione riservata alla biciclette non era possibile allacciarsi. Su suggerimento del socio Mauro Muneroni abbiamo chiesto al Comune di fare in modo che questo fosse possibile. L’assessore al sociale, Alessandro Tagliani, ha raccolto la nostra proposta e si è adoperato affinchè ciò avvenisse. E domani ci sarà anche il cartello con le indicazioni”.