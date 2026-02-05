Io Faro Carnevale, a Civitavecchia divieti di sosta, modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico • Terzo Binario News

In occasione della manifestazione denominata “Io Faro Carnevale – Città di Civitavecchia”, la quale interesserà varie vie cittadine, al fine di consentire il regolare svolgimento dell’evento in questione, si comunica agli utenti:
1. Di non lasciare i veicoli in sosta dalle ore 7.00 fino a cessate esigenze del giorno 15 Febbraio 2026, nelle seguenti vie:
• VIA FUSCO, entrambi i lati del tratto compreso tra via I. Bandiera e L. go Cavalieri San Bertolo Nicola;
• LARGO CAVALIERI SAN BERTOLO NICOLA, intera piazza;
• VIA LEPANTO, lato mare del tratto compreso tra il civico 1 e Via A. Montanucci, lato monte del tratto compreso tra L.go Cavalieri San Bertolo Nicola e Via A. Montanucci;
• VIA BARBARANELLI, entrambi i lati;
• VIA RODI, entrambi i lati;
• VIALE MATTEOTTI, entrambi i lati;
• LARGO D’ARDIA, entrambi i lati del tratto compreso tra V.le G. Baccelli e C.so Centocelle;
• CORSO CENTOCELLE, entrambi i lati del tratto compreso tra L.go d’Ardia e Via Risorgimento;
• VIA CRISPI, entrambi i lati del tratto compreso tra C.so Centocelle e Via Bruno;
• VIA G. BRUNO, entrambi i lati;
• VIALE GARIBALDI, entrambi i lati del tratto compreso tra Via Santa Fermina e L.go Plebiscito, compresa l’area dei parcheggi sita a monte tra Via Santa Fermina e V. G. Bruno, riservando la parte di parcheggio ricompresa tra l’Hotel Mediterraneo – V.le Garibaldi – Via Santa Fermina ai veicoli a servizio delle persone disabili muniti di apposito contrassegno in corso di validità, tali veicoli potranno percorrere la carreggiata interna a tale area entrando da Via Santa Fermina ed uscendo su V.le Garibaldi davanti l’Hotel Mediterraneo, per dirigersi obbligatoriamente in direzione Roma, mentre la parte di parcheggio ricompresa tra l’Hotel Mediterraneo – V.le Garibaldi – Via G. Bruno dovrà essere libera da veicoli a garanzia del pubblico che assisterà all’evento allegorico.
• LARGO MILITE IGNOTO, area destinata alla sosta dei veicoli della Protezione Civile;
• VIA SANTA FERMINA, lato Grosseto del tratto compreso tra V.le Garibaldi e via Crispi;
• LARGO PLEBISCITO, entrambi i lati del tratto compreso tra V.le Garibaldi e L.go Cavour;
• LARGO CAVOUR, entrambi i lati del tratto compreso tra L.go Plebiscito e Via Traiana;
2. Che, dalle ore 14.00 fino a cessate esigenze del giorno 15 Febbraio 2026, verranno adottate una serie di interdizioni e deviazioni veicolari in varie vie cittadine, al fine di garantire la riuscita della manifestazione in sicurezza.
Si avverte che, in difetto, come da relativa ordinanza sindacale, i veicoli eventualmente lasciati in sosta verranno sanzionati e rimossi a norma di quanto previsto dalle vigenti norme del C.d.S.
Vista la rilevanza dell’evento, che comporterà deviazioni del traffico veicolare, si invitano i cittadini alla massima collaborazione limitando l’utilizzo dei veicoli specialmente nelle zone limitrofe alla manifestazione.
Si suggerisce agli utenti che vorranno assistere all’evento, che per la sosta del proprio veicolo avranno la possibilità di utilizzare l’area di sosta comunale di libera fruizione, sita in V. Sofia de Filippi Mariani (retro stazione ferroviaria), raggiungibile secondo la direttrice di marcia: Via San Giovanni Bosco – Via Santa Fermina – Via Sofia de Filippi Mariani.
Si informa che le linee del trasporto pubblico subiranno delle modifiche consultabili:
• per la Soc. CO.TRAL s.p.a. (trasporto extraurbano) sul sito www.cotral.it e con l’App Cotral;
• per la Soc. Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l. (trasporto locale) sul sito www.