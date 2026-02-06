Temporale su Civitavecchia: taverne allagate e persone intrappolate nelle auto • Terzo Binario News

Zone critiche quelle di Sant’Agostino e sull’Aurelia Sud
Alle ore 01.30 un temporale violento si è abbattuto su Civitavecchia.
Tante le chiamate soccorso giunte ai Vigili del fuoco con gli uomini della Bonifazi concentrati specialmente in zona Sant’Agostino su via Fontanatetta, per le numerose abitazioni allagate.
Taverne con più di un metro d’acqua all’interno. Accorsi anche i sommozzatori per aiutare delle persone rimaste intrappolate nelle loro vetture in zona Aurelia fronte Burger King.
L’equipaggio della 17A con l’ausilio di motopompe di media portata sta svolgendo le operazioni di prosciugamento per riportare le condizioni di sicurezza nella zona.
Presenti anche le forze dell’ordine. Non si è registrato nessun ferito.