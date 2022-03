Chiusini nuovi di Acea al Pratorerra di Bracciano - Terzo Binario News

“Il 28 marzo è intervenuta, su disposizioni Acea, una squadra di addetti alle riparazioni dotati di idonea attrezzatura.

Sono ritornati per ultimare il lavoro e nella caditoia per l’acqua piovana non c’è più scorrimento di acqua.

Facendo un confronto con la situazione del 19 marzo, si vede che sono stati installati, al posto di quelli di forma quadrata, due nuovi chiusini di forma circolare, dotati di un sistema di apertura a cerniera che permette una ispezione più veloce e migliore da punto di vista infortunistico”.

Fulvio Biello

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it oppure con Whatsapp al numero telefonico: 3397726466.