Italia in Comune: “Gubetti Sindaca guida competente, esperta amministratrice e nel segno della continuità” - Terzo Binario News

La nota del Movimento politico di Italia in Comune a seguito dell’ufficializzazione della candidatura a Sindaca di Cerveteri di Elena Gubetti

Il Gruppo politico di Italia in Comune Caere è lieto di sostenere la candidatura a Sindaca di Cerveteri di Elena Gubetti, componente storica del movimento, attuale Vicesindaca e Assessora alle Politiche Ambientali. Un nome che come gruppo appartenente alla maggioranza abbiamo fortemente voluto all’interno delle altre forze politiche appartenenti alla coalizione attualmente al Governo della città di Cerveteri e che con l’occasione ringraziamo per la disponibilità e il senso di appartenenza e responsabilità con le quali hanno partecipato ai tavoli.

“Elena è una figura di rilievo, di spessore, dalle grandi qualità professionali, amministrative e umane – spiega il gruppo Italia in Comune Caere – è dunque per noi un profondo motivo di orgoglio sostenerla, non solo perché proveniente dal nostro gruppo, ma perché siamo consapevoli del suo grande profilo morale e istituzionale”.

“Avrà un compito certamente arduo – prosegue la nota – ma che siamo convinti saprà condurre con competenza, professionalità, amore e passione per il territorio, ovvero quello di proseguire il lavoro straordinario portato avanti in questi dieci anni dall’Amministrazione a guida Alessio Pascucci, all’interno della quale ha ricoperto un ruolo di primaria importanza occupandosi in prima persona, in maniera competente e diretta di settori nevralgici della nostra città. Dall’introduzione della raccolta differenziata porta a porta in tutto il territorio con il conseguente avvio della Tarip, passando per le tematiche urbanistiche, questioni che prima della attuale amministrazione, prima di Alessio Pascucci e di Elena Gubetti, mai nessuno aveva solo lontanamente immaginato di poter giungere ad un epilogo positivo per il Comune e per i cittadini tutti”.

“Ad Elena – conclude il Gruppo di Italia in Comune – tutto il nostro sostegno nel percorso di candidatura a Sindaca. Saremo al suo fianco con convinzione e con il desiderio di far arrivare le idee, i progetti e la sua figura al maggior numero di persone possibili, pienamente certi che la sua elezione a Sindaca di Cerveteri potrà rappresentare un ulteriore valore aggiunto al percorso di rinnovamento e sviluppo sostenibile portato avanti dalla attuale amministrazione”.