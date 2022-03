Nunzi: "Urge un consiglio comunale aperto per il terziario di Civitavecchia" - Terzo Binario News

“I dati rivelano la consistenza del settore terziario nella economia di Civitavecchia.

Bisogna specificare che mentre i dati delle imprese sono reali, per quanto riguarda fatturato e occupati, sono stati elaborati secondo stime che non si discostano di molto dalla realtà.

Ne esce fuori la fotografia di un comparto trainante per l’economia di Civitavecchia.

Risultano incomprensibili sottovalutazioni o scarsa considerazione, come se si trattasse di un comparto residuale.

Si tratta di imprese, un vero microcapitalismo cellulare che crea lavoro, benessere e contribuisce consistentemente al pil cittadino.

Imprese che vivono da due anni in condizioni di enorme difficoltà’ prima per il covid, ora per l’inflazione e la guerra.

Si corre veramente il rischio di una desertificazione commerciale che oltre la valenza economica, riveste anche una valenza sociale per la periferia cittadina.

Abbigliamento, automotive, turismo, ristorazione, settore culturale e sportivo, hanno problemi oggettivi di sopravvivenza e vanno supportati sia a livello nazionale che locale.

Ribadisco che un consiglio comunale aperto potrebbe essere un segnale di attenzione per un comparto di così grande rilevanza economica.

Spero che questi dati convincano altresì a credere in un serio sviluppo turistico di questo territorio che ha i fondamentali per diventare un vero sistema turistico territoriale ,una marca da riportare alla sua vocazione turistica.

Tullio Nunzi

Meno poltrone più panchine