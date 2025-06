“Cerveteri, la Città in scena”: nel Centro Storico un weekend con Antonio Giuliani e oltre trenta spettacoli tra musica, poesia e danza aerea • Terzo Binario News

L’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli: “Una rassegna che unirà tante forme di arte e spettacolo, da Largo della Boccetta a Piazza Santa Maria, dal pomeriggio fino a tarda sera”

“Cantautori, danza aerea, teatro, artisti di strada, poesia e comicità. Il Centro Storico di Cerveteri è pronto a trasformarsi un grande teatro all’aperto: tanti gli spettacoli in programma che per due giorni animeranno vicoli e piazze, per un inizio di Estate Caerite 2025 davvero speciale. Eventi principali, lo show comico di Antonio Giuliani, da oltre 30anni protagonista sui più grandi palcoscenici italiani, e ‘Viva Frida!’, uno spettacolo teatrale emozionante, un viaggio nella vita, nelle passioni e nell’anima ribelle di Frida Kahlo, attraverso parole, musica e immagini”.

A dichiararlo è Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri, nel presentare “Cerveteri, la città in scena”, evento di apertura dell’Estate Caerite 2025 e che avrà luogo nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 luglio nel Centro Storico di Cerveteri.

Un debutto assoluto per questa rassegna, che gode già di un prestigioso gemellaggio con il Festival Internazionale del Teatro di Volterra, da 25anni uno degli eventi di maggior rilievo a livello mondiale.

“Con ‘Cerveteri Città in Scena’ apriamo ufficialmente l’Estate Caerite e anche la stagione teatrale estiva, che proseguirà per tutto luglio e agosto con tanti spettacoli di qualità e grande spessore – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – si alterneranno artisti di strada, attori, trampolieri, spettacoli di danza area, musica a braccio, poesia e molto altro. Una rassegna originale per la nostra città, che ho fortemente voluto fosse l’evento di apertura del programma di eventi culturali di Cerveteri affinché venisse coinvolto l’intero Centro Storico e non soltanto Piazza Santa Maria. In concomitanza inoltre, all’interno del Parco della Legnara andrà in scena un altro grande appuntamento e sempre molto atteso, ovvero il saggio-spettacolo di una delle realtà di danza più apprezzate, ovvero Dimensione Danza 2000, diretta da Alessandra Ceripa che con i suoi allievi porterà sul palco uno spettacolo davvero straordinario, anch’esso ad ingresso gratuito così come tutti gli altri eventi in programma nel Centro Storico. Saranno due giorni assolutamente da non perdere, per tutta la famiglia e per tutti i gusti”.

Ricco il programma di ‘Cerveteri, la Città in Scena’. Sia sabato 5 che domenica 6 luglio, spettacoli a partire dalle ore 18:00. Da Largo della Boccetta a Piazza Risorgimento, passando per i vicoli del Centro Storico fino a Piazza Santa Maria, sarà un continuo susseguirsi di arte e intrattenimento fino a tarda sera, in molte circostanze anche in contemporanea.

Nel primo giorno di eventi, alle ore 18:30 ad aprire le danze sarà Alessia Muntoni, con “Bulles de Rue, Pacè”, tra musiche, bolle di sapone e poesia. A seguire, “Due chiacchiere su Gabriella”, un omaggio alla mai dimenticata cantautrice romana Gabriella Ferri e ‘De Niu Sciò’, imperdibile spettacolo comico con “Gli Appiccicaticci”.

Alle ore 20:00 ci si sposta in Piazza Risorgimento, con la musica di Cristiana De Bonis ed un emozionante e suggestivo spettacolo di Danza Aerea. Alle ore 21:00 a “salire in scena” sarà Stefania Ranieri con “Nina”, il racconto di una donna forte, una mamma di quattro figli nel periodo del bombardamento su Roma. L’appuntamento è in Via Santa Maria.

Alle ore 21:30 sul palco di Piazza Santa Maria, la conduttrice Arianna Ciampoli intervisterà Pino Ammendola e Maria Letizia Gorga, che subito dopo saranno in scena con “Viva Frida!”, spettacolo teatrale dedicato alla figura di Frida Kahlo. Seguiranno ancora spettacoli e performance in tutto il Centro Storico fino a sera tarda.

Cerveteri sarà teatro di grandi spettacoli anche domenica 6 luglio. Alle ore 18:00 in Largo della Boccetta trampolieri acrobatici e a seguire, il “Warner Circus”, per poi proseguire con “Roma nei versi”, e una nuova performance degli Appiccicaticci, tra musica e improvvisazione teatrale.

Ancora spettacolo e musica dalle ore 20:00. In Piazza Risorgimento ad esibirsi saranno il “Trio Latitanti”, mentre a Largo della Boccetta arriva la magia del “Teatro delle Ombre”. Alle ore 22:00 in Piazza Santa Maria è il momento della comicità: sul palco arriva Antonio Giuliani con “Stand-up Comedy”. Anche in questo caso, lo spettacolo sarà preceduto dall’intervista condotta da Arianna Ciampoli: un momento per conoscere ancora meglio un artista che da oltre 30anni regala sorrisi e divertimento a milioni di spettatori.

All’interno di “Cerveteri, la città in scena” c’è spazio anche per i più piccoli con un’area totalmente a loro dedicata. In Piazza Santa Maria sarà allestito il “Villaggio dei Bambini”, con aree sportive, laboratori artistici e giochi di abilità. Sia sabato 5 che domenica 6 luglio alle ore 19:30 in programma anche un doppio spettacolo teatrale: “Alice nel paese delle meraviglie” e “Storia di una gabbianella e di un gatto che le insegnò a volare”