Per la Cilp di Civitavecchia ecco un nuovo traffico: quello del cemento • Terzo Binario News

“Il Presidente della CILP – Cooperativa Impresa Lavoratori Portuali, Enrico Luciani, esprime grande soddisfazione per l’avvio di un nuovo e rilevante traffico commerciale presso il porto di Civitavecchia, relativo alla movimentazione e allo stoccaggio di cemento in big bags, che rafforza ulteriormente il ruolo dello scalo come hub logistico di riferimento nel Mediterraneo.

“La CILP – dichiara il Presidente Luciani – è una realtà cooperativa nata all’inizio degli anni ’90 da una costola della storica Compagnia Portuale di Civitavecchia. Fin dalla sua costituzione, la cooperativa si è impegnata con determinazione nel contribuire allo sviluppo e alla crescita del nostro porto, garantendo al contempo la tutela del lavoro e dei livelli salariali.”

Nel corso degli anni, CILP, insieme ad altre imprese storiche del territorio – tra cui la Traiana Srl – ha operato con competenza e caparbietà in diversi settori, con l’obiettivo di acquisire nuovi traffici e consolidare quelli esistenti, come il comparto automotive, che continua a rappresentare il core business della società. Un percorso reso possibile anche grazie al contributo fondamentale degli uomini e delle donne della Compagnia Portuale e alla costante collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale, nel proprio ruolo di indirizzo, coordinamento e regolazione delle attività dello scalo.

Per quanto riguarda il nuovo traffico di cemento, un ruolo determinante è stato svolto dal Vicepresidente della CILP, Giorgio Olivieri, e dal dirigente della holding, Giordano Luciani, che hanno curato lo sviluppo dei rapporti con il cliente e lavorato per quasi un anno all’elaborazione, alla definizione e alla sottoscrizione degli accordi commerciali.

L’intero Consiglio di Amministrazione e il management della CILP si sono inoltre adoperati con grande impegno per creare le condizioni logistiche e operative necessarie allo sviluppo di questa nuova categoria merceologica; un traffico che garantirà, nel prossimo quinquennio, la movimentazione di oltre mezzo milione di tonnellate di cemento, con prospettive di ulteriore crescita dei volumi nel tempo, rappresentando una leva strategica per lo sviluppo potenziale dello scalo.

A supporto di questo progetto, la CILP ha già provveduto all’acquisto di un capannone di circa 3.000 mq, che entrerà in funzione nel corso del prossimo anno e sarà destinato principalmente allo stoccaggio dei big bags, pur mantenendo una flessibilità d’impiego per altre tipologie di merce. Parallelamente, la cooperativa ha avviato un piano di potenziamento dei mezzi meccanici necessari alle operazioni portuali e sta valutando l’acquisizione di una nuova gru portuale, nell’ottica di incrementare ulteriormente efficienza e capacità operativa.

“Questo risultato – conclude Luciani – è il frutto di un lavoro di squadra, della professionalità delle nostre maestranze e di una visione strategica orientata alla crescita. Continueremo a operare con responsabilità e determinazione per attrarre nuovi traffici, rafforzare la competitività del nostro porto e creare nuove opportunità di impiego per i giovani di Civitavecchia e del territorio.

CILP – Cooperativa Impresa Lavoratori Portuali”