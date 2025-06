Malamovida a Civitavecchia, il bilancio dei controlli dei Carabinieri • Terzo Binario News

Nelle serate di venerdi e sabato scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno svolto un ampio servizio straordinario di controllo del territorio, con l’obiettivo di prevenire e contrastare gli episodi legati alla cosiddetta “mala movida”, sempre più diffusi durante il fine settimana, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott, Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il dispositivo, che ha visto impegnati i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile insieme a quelli della Stazione di Civitavecchia Principale, ha interessato le principali aree del centro urbano e ha permesso di ottenere risultati significativi.

Nel corso delle operazioni, cinque persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica, per guida in stato di ebbrezza, dopo essere state sorprese al volante con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Altre cinque sono state denunciate per danneggiamento aggravato, poiché, secondo quanto emerso dalle immagini di videosorveglianza, avrebbero lanciato sedie e tavolini contro un esercizio commerciale, provocando evidenti danni.

Inoltre, tre persone sono state arrestate in esecuzione ad un provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria, dovendo scontare pene residue per reati contro il patrimonio e diffusione di notizie false.

Durante i controlli, un ragazzo è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di 69 g, insieme a un bilancino di precisione, mentre un altro giovane è stato denunciato per porto abusivo di arma bianca, in quanto sorpreso con un coltello con lama di 18 cm, senza alcuna valida giustificazione. Un ulteriore cittadino è stato denunciato, per l’indebito utilizzo di una carta di credito rubata, utilizzata per effettuare transazioni illecite.

I controlli alla circolazione stradale hanno inoltre portato all’elevazione di IS multe per violazioni al Codice della Strada, per un importo complessivo di circa 12.000 curo. Sono state ritirate 10 patenti di guida e sequestrati 4 veicoli.

Complessivamente, i Carabinieri hanno identificato 161 persone (di cui 82 già note alle forze dell’ordine) e controllato 100 veicoli.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza, con sentenza definitiva.