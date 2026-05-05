Chiude una notte lo svincolo di Santa Severa sulla A12 • Terzo Binario News

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 7 alle 6:00 di venerdì 8 maggio, sarà chiuso lo svincolo di Santa Severa, in entrata verso la SS1 Aurelia e in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso la SS1 Aurelia, i veicoli con massa complessiva a pieno carico fino a 7 tonnellate, potranno entrare a Civitavecchia sud, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, dovranno entrare a Cerveteri Ladispoli;
in uscita per chi proviene da Roma: Cerveteri Ladispoli.