 Asfaltatura tra la rotonda della Vecchia Aurelia e via IV Novembre a Tarquinia • Terzo Binario News

Asfaltatura tra la rotonda della Vecchia Aurelia e via IV Novembre a Tarquinia

Mag 5, 2026 | Politica, Tarquinia

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Il Comune di Tarquinia comunica il completamento dei lavori di asfaltatura su un significativo tratto della viabilità cittadina, nel tratto compreso tra la rotonda della Vecchia Aurelia e via IV Novembre.

L’intervento ha interessato un’arteria particolarmente frequentata della nostra città, migliorandone le condizioni di sicurezza e percorribilità sia per i veicoli che per i pedoni, con benefici concreti per la mobilità quotidiana e per l’accesso ai principali servizi della zona.

I lavori rientrano in un più ampio programma di manutenzione e riqualificazione della rete stradale cittadina, volto a garantire maggiore sicurezza e a contribuire al decoro urbano.

L’Amministrazione comunale desidera inoltre ringraziare i cittadini per la pazienza e la collaborazione dimostrate durante lo svolgimento degli interventi, in particolare per i disagi legati alle modifiche della viabilità e ai rumori.

Si informa la cittadinanza che gli interventi proseguiranno poi in altre aree della città, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la viabilità e la qualità degli spazi pubblici su tutto il territorio comunale.