Cerveteri in lutto per la scomparsa di Damiano Alberti: annullata la sfilata di Carnevale • Terzo Binario News

La nota congiunta del Sindaco di Cerveteri Gubetti, dell’Assessora Cennerilli e del Consigliere comunale Gianluca Paolacci

“Nella giornata di ieri, domenica 15 febbraio la nostra città è stata scossa da una drammatica notizia: ci ha lasciato infatti un giovane ragazzo di appena 23anni, Damiano Alberti. In segno di lutto e di rispetto, abbiamo deciso congiuntamente, Amministrazione Comunale e Pro Loco delle Due Casette di annullare la sfilata di Carnevale del martedì grasso, in programma domani nel Centro Storico di Cerveteri”. A dichiararlo, sono il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, l’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli e il Consigliere comunale Gianluca Paolacci.

“Non ci sentivamo di fare festa con il pensiero che un nostro giovane concittadino ci abbia lasciati così prematuramente – aggiungono nella nota – lasceremo i carri parcheggiati al Piazzale del Granarone, in modo tale che se qualche bambino volesse vederli o qualche scuola volesse accompagnarvi i propri alunni potrà farlo. Impossibile celebrare il Carnevale in un momento in cui la nostra comunità attraversa un dolore così profondo”.

“Cogliamo l’occasione – concludono – per inviare un pensiero di vicinanza e sentito cordoglio alla famiglia di Damiano e a tutti coloro che lo hanno conosciuto”.

Contestualmente, è stato annullato anche lo spettacolo della Compagnia “LeOdissere Teatro” previsto per la giornata di domani in Sala Ruspoli per il martedì grasso.