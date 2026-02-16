Addio a Damiano Alberti, la famiglia: "Grazie Cerveteri, nel dolore ci sentiamo meno soli" • Terzo Binario News

Camera ardente aperta da questo pomeriggio, lunedì 16 febbraio presso la Domus Caere in via Settevene Palo n.209. Mercoledì i funerali in Piazza Santa Maria

“In questo momento di infinito e profondo dolore per la scomparsa del nostro amato Damiano, abbiamo appreso la notizia dell’annullamento in segno di lutto, da parte dell’Amministrazione comunale, della Sindaca Elena Gubetti, dell’Assessora Cennerilli e del Consigliere Gianluca Paolacci, dei festeggiamenti per il Carnevale.

Un segnale di vicinanza e rispetto che ci ha stupiti, colti di sorpresa e profondamente commossi, così come il rispetto e i tantissimi commenti favorevoli giunti dalla cittadinanza in merito alla decisione.

Il nostro Damiano era molto conosciuto sui social network e i suoi video in cui ha testimoniato ciò che ha vissuto in questo ultimo anno hanno toccato migliaia di persone: sapere che la sua città, la nostra comunità, abbia voluto stringersi in maniera così compatta alla nostra famiglia, ci riempie il cuore e di questo ringraziamo tutti pubblicamente. Piccoli ma grandissimi gesti, che in questo momento di indescrivibile dolore ci fanno sentire meno soli.

Chiunque volesse porgere un saluto a Damiano, la camera ardente sarà allestita presso la “Domus Caere” in via Settevene Palo n.209 a Cerveteri, mentre le esequie saranno celebrate mercoledì 18 febbraio alle ore 15:00 presso la Chiesa Santa Maria Maggiore a Cerveteri”.

Il papà, i fratelli e la sorella di Damiano.