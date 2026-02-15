Disostruzione, corso gratuito del Nucleo Subacqueo a Cerveteri • Terzo Binario News

“Quando l’aria manca, ogni secondo conta.

Ci sono momenti in cui la vita si ferma all’improvviso.

Niente voce,niente aria solo panico.

Un boccone di troppo, una risata durante il pasto, un oggetto finito per errore in bocca: basta un attimo perché le vie aeree si ostruiscano e il respiro — il gesto più naturale che abbiamo — diventi impossibile.

L’ostruzione delle vie aeree è una delle emergenze domestiche più frequenti e pericolose, soprattutto nei bambini e negli anziani. Può accadere ovunque: a tavola, a scuola, al parco, in casa. E quando accade, non c’è tempo di cercare istruzioni o aspettare l’arrivo dei soccorsi.

In quei pochi, preziosi minuti, la differenza tra la vita e la morte la fa chi è presente.

La fa chi sa cosa fare.

Sapere come intervenire in caso di soffocamento significa avere tra le mani uno strumento potentissimo: la possibilità di salvare una vita. Non servono superpoteri, ma conoscenze pratiche, gesti semplici e tanta consapevolezza.

Un corso di disostruzione delle vie aeree non è solo formazione.

È prevenzione.

È responsabilità.

È amore verso chi ci sta accanto.

Il Nucleo Subacqueo Cerveteri Ladispoli ODV, centro di formazione accreditato ARES 118, svolge questi corsi due volte l’anno sul territorio di Cerveteri e nelle zone limitrofe, con l’obiettivo di diffondere la cultura del primo soccorso e della prevenzione.

Imparare le manovre corrette per adulti, bambini e lattanti vuol dire essere pronti ad affrontare un’emergenza nei primi istanti, quelli che contano davvero. Perché mentre si attende l’arrivo del 118, qualcuno può già fare la differenza.

Il nostro impegno è quello di diventare un vero e proprio punto di riferimento territoriale per la prevenzione, formando cittadini consapevoli e pronti ad intervenire in caso di necessità.

Vi aspettiamo al nostro evento che si terrà in una delle più storiche location di Cerveteri: l’Aula Consiliare del Granarone.

Domenica 22 Febbraio

Ore 10:00

Aula Consiliare del Granarone – Via Francesco Rosati SNC, Cerveteri

Perché salvare una vita non è solo un gesto eroico.

È un gesto che si impara.

E un giorno, potrebbe fare la differenza

Perché la prossima vita da salvare potrebbe essere quella che ami di più”.

Fabrizio Pierantozzi

Presidente Nucleo Subacqueo Cerveteri Ladispoli ODV