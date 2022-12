Cerveteri diventa “Città per la pace e i diritti umani” • Terzo Binario News

La giunta di Cerveteri ha votato per l’adesione del Comune al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani. Determinazioni.

La proposta è arrivata dall’assessore alle Pari Opportunità, Cultura, Inclusione e Pubblica Istruzione Federica Battafarano.

Visto l’invito ad aderire al Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, consapevole dell’ampiezza delle sfide che investono anche la città di Cerveteri e della necessità di agire concretamente sia sul fronte interno che su quello esterno per cercare insieme le risposte più efficaci ai bisogni e alle attese dei cittadini; Convinto della necessità di investire sui giovani e sulla loro educazione alla giustizia e alla legalità, alla pace e ai diritti umani, alla democrazia e alla cittadinanza planetaria; Condividendo le finalità e il programma del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani che dal 1986 promuove e coordina le attività di centinaia di comuni, province e regioni per la pace e i diritti umani; Considerato che, come sancito dalla Corte Costituzionale, agli enti autonomi territoriali compete “il ruolo di rappresentanza generale degli interessi della comunità e di prospettazione delle esigenze e delle aspettative che promanano da tale sfera comunitaria”; Convinto che anche la città di Cerveteri possa e debba essere un laboratorio per la costruzione di un’Italia, un’Europa e un mondo migliori;

Ritenuto di dover aderire al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani e di sostenerne le attività anche con un contributo finanziario annuale di 600 euro.