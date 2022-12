Basta tir a Civitavecchia: approvata la mozione del M5s • Terzo Binario News

“Nel Consiglio comunale di ieri è stata approvata all’unanimità la nostra mozione che impegna il sindaco e la Giunta ad evitare il passaggio dei mezzi pesanti in città.

Questa mozione risale a quando decine di compattatori al giorno percorrevano via Terme di Traiano per raggiungere la nostra discarica.

Questo problema si è spontaneamente risolto oltre un anno fa con la chiusura della discarica, ma purtroppo non si è risolto il transito dei mezzi pesanti in città, che ad ogni ora del giorno e della notte percorrono soprattutto via Terme di Traiano e la Mediana creando rischi per la sicurezza e un aumento d’inquinamento nella nostra città già abbondantemente martoriata.

Il piano del traffico approvato oltre un anno e mezzo fa ad oggi risulta praticamente inattuato, ci auguriamo che l’amministrazione onori l’impegno che si è assunta di valutare percorsi alternativi per il passaggio dei mezzi pesanti”.

Gruppo consiliare M5S