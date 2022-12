“Te piace 'o Presepio?” al Centro di Arte e Cultura di Ladispoli dal 16 al 18 dicembre • Terzo Binario News

“Dal 16 al 18 dicembre il Centro di Arte e Cultura di Ladispoli ospiterà un evento natalizio al quale parteciperanno le scuole e gli artisti locali, saranno tre giorni di festa in cui i presepi diventeranno i protagonisti”.

L’annuncio è dell’assessore alla cultura Margherita Frappa che, insieme alla delegata all’arte, Felicia Caggianelli, ha organizzato l’evento “Te piace ‘o Presepio?” che si svolgerà nel fine settimana nel Centro di Arte e Cultura della via Settevene Palo.

“Dopo due anni di pandemia – prosegue l’assessore Frappa – è intenzione dell’amministrazione comunale realizzare una rassegna che torni a far respirare l’aria del Natale all’insegna dell’aggregazione, dell’allegria, dell’arte e della solidarietà. Il presepe, simbolo delle festività, sarà il protagonista assoluto, artisti locali esporranno le loro variegate interpretazioni della nascita di Gesù bambino. Uno spazio fondamentale lo dedicheremo ai bambini, le scuole hanno realizzato i presepi dando sfogo alla loro fantasia e creatività. Nel ricco programma è previsto sabato 17 dicembre, alle ore 16, un incontro con i cittadini per raccontare l’antica e suggestiva storia del presepe”.

“Il Centro di Arte e Cultura – aggiunge la delegata all’arte, Felicia Caggianelli – si trasformerà in un ideale villaggio natalizio ricco di colori, creatività ed allegria. Stiamo lavorando per realizzare un cartellone che preveda anche momenti musicali e di intrattenimento, l’obiettivo è valorizzare le eccellenze culturali ed artistiche del nostro territorio. Tutti coloro che volessero partecipare all’evento con presepi artigianali o manufatti natalizi artigianali possono contattare l’assessorato alla cultura. L’amministrazione comunale ringrazia l’associazione culturale Nuova Luce per aver realizzato a titolo gratuito le strutture natalizie in legno che abbelliranno i locali del Centro di Arte e Cultura dove sono esposti i presepi”.

Il taglio del nastro da parte del sindaco Alessandro Grando è previsto per venerdì 16 dicembre alle ore 15, sabato 17 dicembre convegno con esperti che racconteranno l’affascinante storia del presepe napoletano e della Natività nell’arte. Domenica grande chiusura dell’evento con brindisi e scambio di auguri. Dal 16 dicembre la mostra dei presepi si può visitare dalle ore 10 alle 19, insieme al mercatino natalizio realizzato da artigiani ed artisti del territorio.