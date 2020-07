Cerveteri a tutto CrossFit: ecco dove - Terzo Binario News

Un intreccio di più attività: il CrossFit è una disciplina in crescita tra gli uomini e le donne. E’ stato il Tyrsenia Sporting a Cerveteri ad ospitare una sessantina di praticanti della Fit&lab, i quali hanno dato prova a una giornata di lavoro muscolare molto intensa.

Un circuito di gara incluso di sollevamento pesi e piscina sotto la guida di Giancarlo Paolacci, considerato uno dei massimi esperiti del litorale.

Nella squadra che la domenica affronta momenti caldi e particolarmente pesanti, dovuti ai carichi di forza impegnativi, vi sono personaggi sportivi conosciuti nel territorio. Calciatori ed ex, come Morasca, Rondinelli e De Santis , ma anche atleti appartenenti alle forze militari, impegnati in reparti dove è richiesta agilità fisica e mentale.