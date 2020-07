Montespaccato, "ennesimo avvallamento stradale" - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Ennesimo avvallamento a rischio voragine verificatosi nel quartiere romano di Montespaccato, in via Enrico Bondi altezza civico 226. Grazie alla pronta segnalazione di un cittadino, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Roma Capitale che hanno fatto mettere in sicurezza il sito, chiudendo anche la strada al passaggio dei mezzi pesanti, con conseguente deviazione della linea autobus 980.Fatto analogo a quanto già accaduto qualche mese fa per una analogo dissesto del manto stradale sempre per una buca.

La chiusura della via aveva deviato sempre la linea 980, ma il Comitato si è fortemente impegnato per ottenere un servizio temporaneo di trasporto pubblico con una navetta, in modo da garantire agli abitanti del quartiere un collegamento con la metro “A” fermata Battistini.Questo lavori straordinari di manutenzione del manto stradale su via Enrico Bondi, ogni volta causano disservizi per la linea dell’autobus e creano disagi notevoli agli abitanti del quartiere .

Il Comitato “Insieme per Montespaccato”, auspica un celere intervento del Municipio XIII per l’intervento sul manto stradale, ma nel contempo invita l’amministrazione Municipale ad attivare celermente la navetta per garantire ai cittadini il collegamento con le principali linee Atac, evitando di costringere i cittadini a lunghi tragitti a piedi con il caldo e l’afa estiva