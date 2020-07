Deposta la targa sottomarina di Daniele Papa: l'omaggio del Nucleo Prociv di Cerveteri - Terzo Binario News

Cerimonia tanto sobria quanto sentita quella che si è tenuta ieri, proprio di fronte a Torre Flavia circa un paio di miglia da Torre Flavia.

https://www.facebook.com/nucleosubacqueo.cerveteri/videos/198516798264718/

Con il benestare delle autorità marittime alcune imbarcazioni con a bordo i familiari di Daniele e il sindaco Pascucci si sono ritrovate in un luogo che Daniele Papa amava molto per deporre una targa sottomarina in memoria del pilota scomparso nel Tevere.

Non casuale il luogo scelto perché lì è stata sistemata quella Madonnina che Daniele aveva contribuito a recuperare. La deposizione è stata effettuata dai suoi amici del Nucleo Prociv di Cerveteri.