Castello di Santa Severa, la Mattia: «È un bene comune» • Terzo Binario News

“È incomprensibile che la Giunta Rocca voglia porre fine ad un esempio virtuoso come quello ospitato dal Castello di Santa Severa, uno dei luoghi più belli e suggestivi gestito dalla Regione Lazio attraverso la società Lazio Crea, che si è affermato negli anni come fucina di saperi, bellezza e arte, grazie a un mix eccezionale di ingredienti come i laboratori di artigiani, che ora rischiano lo sfratto, la ricca rassegna di eventi e spettacoli, il polo museale e la vicina Riserva Naturale di Macchiatonda e con il sito archeologico di Pyrgi.

Un bene comune vera e propria ricchezza per la comunità locale e di tutti il Lazio che non merita di essere dato in pasto ai privati.

La Giunta Rocca scongiuri questa possibilità e prosegua, anche arricchendola ulteriormente, questa esperienza straordinaria per tutto il territorio regionale”. Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia.