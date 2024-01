Inaugurato il campo da rugby di Santa Marinella • Terzo Binario News

Già domenica lo hanno calcato i bimbi del minirugby per il primo concentramento

Inizia a rimbalzare la palla ovale a Santa Marinella. Inaugurato ieri mattina il nuovo campo da rugby nella Perla.

L’ex Comunale 2 del calcio è stato convertito e ora, con la semina dell’erba naturale, sarà possibile per i piccoli rossoblù rotolarsi, placcarsi, giocare e divertirsi.

Una vera e propria per la cittadina balneare che ha avuto sì una XV di serie C ma che non ha mai potuto giocare in riva al Tirreno proprio per la mancanza dell’impianto.

E neanche il tempo di tagliare il nastro che domenica è stato subito calcato: infatti è stato organizzato un concentramento (un torneo fra varie società che appunto si concentrano in un impianto per giocare delle minipartite) di minirugby.

Un bel sole invernale ha dato il benvenuto alle autorità cittadine che hanno metaforicamente aperto i cancelli.

Il sindaco Pietro Tidei e la delegata Marina Ferullo, il presidente Emanuele Minghella, il consigliere Alessio Manuelli e l’assessore Pierluigi D’Emilio, la consigliera regionale Marietta Tidei, il presidente del Coni Lazio Riccardo Viola, Marco Orsini della Federugby regionale e la presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco, con l’ente di via Risorgimento, che ha finanziato la posa dell’erba naturale.

La scommessa in primis è stata di Germana e Felice Raponi, rugbisti civitavecchiesi che a Santa Marinella hanno dato vita a questa attività e lo stesso Tidei lo ha riconosciuto: «Il Comune qui ha fatto ben poco, sono i Raponi che con pazienza e olio di gomito hanno costruito questa realtà. Il rugby a santa Marinella non c’era, grazie a loro oggi esiste». Emozionata la presidentessa ed ex pilone azzurra: «Della riqualificazione ci siamo occupati noi, per un lavoro che proseguirà nei prossimi mesi. Al momento ci sono una cinquantina di iscritti, l’obiettivo ovviamente è quello di aumentare i numeri partendo dai bambini e dal rugby touch. Al momento c’è una bella collaborazione con la scuola media di piazzale della Gioventù, con i ragazzi che praticano badminton, boxe, atletica e appunto rugby». L’impianto è stato dato in concessione al Santa Marinella Rugby per cinque anni.