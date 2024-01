Castello di Santa Severa, la Califano: «Artigiani sfrattato, Rocca contro i deboli» • Terzo Binario News

“Evidentemente il Presidente Rocca su una cosa è davvero forte: prendersela con chi porta avanti percorsi culturali virtuosi. Prima la brutta figura con le attiviste di ‘Lucha Y Siesta’ che da anni si occupano di violenza di genere.

Oggi quella con gli artigiani e il polo museale che si trovano all’interno del Castello di Santa Severa. Sfrattati i primi, non rifinanziato l’impegno per il secondo. Una scarsa lungimiranza, l’ennesima, che mette a repentaglio tutto il lavoro messo in campo negli anni scorsi per riaprire e restituire alla comunità un gioiello di straordinaria bellezza.

Un luogo che con grande dedizione abbiamo trasformato in un polo culturale tra i più rinomati e attivi della Regione Lazio.

Insieme alla collega consigliera regionale Alessandra Zeppieri, che ha già presentato una interrogazione per conoscere le motivazioni che hanno portato a questa assurda decisione, faremo tutto ciò che è in nostro potere per evitare che venga demolito uno straordinario modello culturale come quello del Castello di Santa Severa in nome di chissà quali interessi”.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano