Castello di Santa Severa, la Califano: "Due anni di disinteresse della Regione, bene l'audizione di Valeriani" • Terzo Binario News

“I due volti del Castello di Santa Severa. Un polo culturale di primissimo livello fino al cambio di amministrazione regionale. Da lì il lento e costante declino. Sono ormai due anni che chiediamo a Rocca e alla sua maggioranza cosa abbiano in mente.

Due anni in cui denunciamo la totale mancanza di interesse verso questo gioiello che, con duro lavoro, siamo riusciti a restituire alla collettività e la preoccupazione che dietro questa strategia ci sia la volontà di dismettere un patrimonio pubblico per regalarlo a qualche privato.

Bene quindi la decisione del Presidente Valeriani di audire in commissione trasparenza l’assessora Baldassarre e non mollare la presa. Il destino del Castello interessa a tutti noi: amministratori pubblici, associazioni, comitati e cittadini. È un tesoro di inestimabile valore che va rilanciato e non affossato.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano