Via XVI Settembre, l'Unione inquilini: "Ater Civitavecchia in ritardo di un anno e mezzo" • Terzo Binario News

“Incredibile ma vero: finalmente sono iniziati i lavori di demolizione e ricostruzione delle palazzine di Via XVI Settembre.

L’unione Inquilini di Civitavecchia non può che rallegrarsi soprattutto per tutte le famiglie “sbattute” fuori casa e collocate in varie abitazioni provvisorie, dodici delle quali addirittura dal maggio 2019, e che sperano di ritornare nelle loro originarie abitazioni ricostruite.

Non possiamo però dimenticare quanto è successo in tutti questi anni, né avallare la soddisfazione del commissario straordinario dell’ATER, Massimiliano Fasoli, visto che ha impiegato un anno e mezzo ad iniziare quanto era già predisposto al momento del suo insediamento ( ottobre 2023), dalla precedente amministrazione dell’ ente anche essa non esente da colpe e ritardi.

Oggi e per il prossimo futuro c’e solo da sperare che la impresa costruttrice riesca ad ultimare i lavori entro il termine fissato dall’Europa con il PNRR (31.03.2026)”.

Unione Inquilini Civitavecchia