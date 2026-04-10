Cade in casa, donna soccorsa dall'autoscala dei pompieri a Civitavecchia • Terzo Binario News

Soccorso a persona in via Padri Domenicani. Alle ore 17.30 i Vigili del fuoco di Civitavecchia con l’equipaggio della 17 A hanno risposto ad una chiamata di soccorso per una donna caduta in casa.
Viste le difficoltà nel mobilitare la donna si è reso necessario l’ausilio dell’autoscala AS17.
Il responsabile del soccorso ha optato per il trasporto dell’infortunato direttamente in barella dal cestello dell’AS17.
Una volta portata in sicurezza su piano stradale, gli uomini della Bonifazi hanno consegnato la signora alle cure del personale sanitario del 118 presente sul posto.