Via ai play-off di serie B, primo turno della Futsal Civitavecchia a Ciampino • Terzo Binario News

Comincia, anzi ricomincia, la scalata alla A2 della Futsal Civitavecchia che sabato alle 16 in trasferta affronta il Real Ciampino per l’andata del primo turno di play-off della serie B.

Siamo nella fase in cui si gioca contro le formazioni dello stesso girone E, sia in questo turno che nel prossimo.

Poi il livello di alza, per vedersela contro le migliori dei raggruppamenti sud, come verrà spiegato in seguito.

Tuttavia sarà un percorso lungo e tortuoso per cercare di accedere alla categoria superiore, anche se i margini per salire ci sono anche nel caso non si arrivasse in fondo.

Nonostante il dispiacere, nessuno però a Borgata Aurelia si è strappato i capelli per il punto costato la promozione diretta anzi: dal sodalizio è arrivato l’apprezzamento per la cavalcata della squadra e i complimenti all’avversario: «Non riusciamo nell’impresa. In una grandiosa cornice di pubblico (sempre nel palasport santamarinellese, ndc) conquistiamo l’ennesima difficile e meritata vittoria, ma non basta. C’è il rammarico di non aver vinto il campionato per un solo punto e di aver incontrato sulla nostra strada un’altra grande squadra a cui vanno i nostri più sinceri complimenti. Inizieranno già oggi i play-off e dobbiamo farci trovare pronti, eliminando le scorie di questa delusione, consci che abbiamo fatto qualcosa di eccezionale e che possiamo continuare a farlo. Grazie ragazzi e forza Futsal».

Intanto oggi c’è da vedersela con il Ciampino, partendo quasi da zero. C’è il vantaggio del ritorno in casa ma di fatto si parte ad armi pari, conoscendo però l’avversario. Chi passerà fra ciampinesi e civitavecchiesi con questi ultimi che in caso di parità ai supplementari passerebbero per il miglior piazzamento nella stagione regolare. Ritorno comunque fissato per il 18 aprile al PalaDeAngelis di Santa Marinella. Alla fine sono quattro i turni da superare per arrivare in A2, con gare di andata e ritorno Chi segna più gol passa e non valgono doppio i gol in trasferta. Chi passerà il turno affronterà la vincente della sfida fra Real Castel Fontana e As Roma 1927 Cadetta con andata il 25 aprile in trasferta, ritorno il 2 maggio nell’impianto di via delle Colonie. Se il cammino dei rossoblù proseguisse, Santomassimo e compagni andrebbero a giocare contro compagini del centro-Sud. Infatti l’altra semifinalista uscirà dal confronto fra gli abruzzesi del Celano e l’Olympique Senope di stanza a Mondragone, nel Casertano e fra i cilentani del San Marzano e la Casertana. Ma saremmo già a maggio. Intanto co c’è da fare bene oggi, soprattutto smaltendo – se ce ne sono – le scorie di sabato scorso.