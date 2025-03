Cadavere di donna ritrovato sotto un ponticello di via Cassia • Terzo Binario News

Il rinvenimento intorno alle 13, sul posto la Polizia: decesso arrivato probabilmente per cause naturali

Il cadavere di una donna è stato ritrovato intorno alle 13 sotto un ponticello all’altezza del civico 340 di via Cassia.

Sul posto la Polizia e il 118 per constatare il decesso, che sembra essere sopraggiunto per cause naturali.

Sgomenti per le tante persone che frequentano il centro commerciale situato nei pressi dove la donna è stata ritrovata.

Da alcune informazioni sembra che la donna fosse uscita intorno alle 4 di stamani dopodiché di lei si sono perse le tracce fino al ritrovamento.