Tenta di suicidarsi vicino al Colosseo, lo salvano tre carabinieri • Terzo Binario News

Nel primo pomeriggio di ieri, in via del Fagutale, nei pressi del ponte degli Annibaldi, un uomo di origini romene, ha ancorato una corda a un lampione e dopo essersela avvolta al collo con un cappio, ha minacciato di lanciarsi nel vuoto da un’altezza di circa 7 metri, su via degli Annibaldi.

A seguito di alcune segnalazioni al 112, sono intervenuti immediatamente i Carabinieri del Nucleo Radiomobile che hanno intrattenuto l’uomo per farlo distogliere e approfittando di un momento di distrazione sono riusciti a tagliare la corda e metterlo in sicurezza.

L’uomo teneva tra le mani un biglietto manoscritto in lingua romena, in cui esprimeva le proprie intenzioni suicide, e aveva nascosto nel cavo orale una lametta da rasoio.

Una volta bloccato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso per le cure del caso.

Nell’ordine in foto:

Carabiniere scelto Claudio IAVARONE, Vice Brigadiere Umberto TUBITO e Brigadiere Flauto BOTTANI, tutti effettivi al Nucleo Radiomobile Carabinieri di Roma, protagonisti del salvataggio.