Il Tevere in piena affonda un barcone • Terzo Binario News

Nessun ferito, intervento dei Vigili del Fuoco

Alle ore 15:10 circa la Sala Operativa ha inviato il personale VVF fluviale, i sommozzatori più il funzionario di guardia, presso Ponte Duca d’Aosta a Roma, in seguito all’affondamento di un barcone galleggiante nelle acque del fiume Tevere.

Nessuna persona è rimasta coinvolta, i soccorritori stanno operando affinché la barca a fondo piatto venga saldamente ancorata, in modo da non essere trascinata via dalla forte corrente, evitando così di recare disagi alla navigazione nelle acque del fiume.