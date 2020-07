Buio pesto nel centro storico di Cerveteri - Terzo Binario News

Un cittadino segnala come una porzione del centro di Cerveteri sia totalmente al buio. “Sono state sono state asportate le lampade da mesi come in piazza Vicinatello” racconta rendendo complicato destreggiarsi.

L’unica fonte si illuminazione, a parte le abitazioni, sono i fari delle automobili che però non bastano a far tornare la zona alla normalità.

