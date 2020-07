Movida al Pirgo con assembramenti ma ancora niente eventi live - Terzo Binario News

Quella nella foto è una serata del fine settimana al Pirgo di Civitavecchia dove distanziamento e mascherine sono totalmente assenti.

Nessuna precauzione sebbene il virus sia sotto controllo ma ancora potenzialmente contagioso e quindi pericoloso.

Ma a stonare è la mancanza di possibilità di vivere eventi live anche in luoghi come la Marina dove lo spazio non manca e disegnare un’area di rispetto non sarebbe troppo complicato.

Quindi assembramenti da week-end sì ma la musica dal vivo non è ancora consentita.