Tor di Valle, vasto incendio: chiuse via del Mare e via Ostiense - Terzo Binario News

Sul posto la polizia locale impegnata a regolare la viabilità. In fiamme un’area di sterpaglie. L’opera di spegnimento dei vigili del fuoco resa difficile a causa del vento

Vasto incendio tra via del Mare e via Ostiense, a Tor di Valle, dove dalle 14 di oggi (20 luglio 2020) sono state impegnate oltre venti unità della polizia locale del IX Gruppo Eur, impegnate nella viabilità e messa in sicurezza dell’area. Chiuse entrambe le vie, nel tratto compreso tra il Grande Raccordo Anulare e viale Marconi.

Altre pattuglie dei gruppi territoriali confinanti e del Gruppo pronto intervento traffico, sono accorse in aiuto per agevolare la viabilità nella zona e consentire le operazioni di spegnimento, tuttora in corso, da parte dei vigili del fuoco.

Gli agenti della locale sono impegnati da diverse ore nelle chiusure delle due arterie invase dal fumo. Solo al termine dello spegnimento delle fiamme, ancora alte a causa anche del vento, si potrà procedere alla riapertura.