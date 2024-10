Bottiglie contro le vetrine di un negozio, Roma Capitale arresta due 29enni somali • Terzo Binario News

Pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute oggi pomeriggio per fermare due uomini che gettavano bottiglie contro un’attività commerciale e sotto i portici di piazza Vittorio, all’altezza di via Ricasoli.

Intorno alle 16.30 gli agenti dello SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) e del I Gruppo Centro Storico hanno bloccato i due, 29enni di nazionalità somala, che nel tentativo di sottrarsi ai controlli hanno ferito due operanti, intervenuti per evitare che dal lancio delle bottiglie e dai vetri frantumati rimanessero coinvolti i passanti.

I responsabili si trovano al momento in stato di arresto per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, in attesa del rito per direttissima che si terrà domani mattina.