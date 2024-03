Blitz in una sala slot a Termini: un arresto e sanzione per oltre 30mila euro • Terzo Binario News

Operazione condotta dalla Polizia Locale di Roma Capitale

Nell’ambito dei controlli predisposti nell’area della stazione Termini per contrastare fenomeni illegali e di degrado, ieri, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale dell’ Unità SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale), coadiuvati da personale del I Gruppo Centro Storico, hanno svolto una serie di verifiche presso alcune attività della zona, intervenendo in una sala scommesse e video lottery, a due passi dalla stazione, oggetto di segnalazioni da parte dei residenti.

Qui gli agenti hanno accertato irregolarità pari ad un ammontare di sanzioni amministrative che, al momento, supera oltre 30mila euro, cifra che potrebbe aumentare, in considerazione delle ulteriori indagini, ancora in atto, per verificare altri presunti illeciti, sia di carattere amministrativo che penale.

Nel corso dei controlli, avvenuti congiuntamente a personale della Polizia di Stato e della Polfer, sono state fermate 14 persone, solite allo stazionamento nelle vicinanze della sala slot, sottoposte alle procedure d’ identificazione e ai controlli di rito. Uno dei fermati, 35enne di nazionalità senegalese, con precedenti per spaccio di stupefacenti, è stato arrestato per aver aggredito due agenti della Polizia Locale.