Roberto Bedini di Ladispoli si qualifica ai Campionati italiani di judo • Terzo Binario News

Il 3 marzo 2024 è stata una giornata memorabile per gli appassionati di judo a Colleferro, dove si sono tenute le qualificazioni interregionali Lazio/Abruzzo per il prestigioso campionato italiano Under 21. Tra i partecipanti, spiccava la figura di un giovane talento proveniente da Ladispoli: Roberto Bedini, diciassettenne studente presso l’ISIS “G. Di Vittorio” nella nostra città.

La sua presenza sul tatami è stata impressionante: con una determinazione incrollabile e una tecnica impeccabile, Roberto ha dominato la competizione, conquistando il primo posto e garantendosi così un passaggio diretto alle finali nazionali che si terranno a Torino il 16 e 17 marzo 2024. Questo successo non è casuale: per Roberto, è la seconda volta consecutiva di qualificazione al campionato italiano. Dopo essersi classificato settimo l’anno scorso, quest’anno punta a migliorare il suo risultato e ad affermarsi ancora di più nel panorama nazionale del judo giovanile.

L’Associazione Sportiva “Educazione Judo Ladispoli”, guidata dal maestro Pier Carlo Fabri, può davvero gioire di questo successo. La dedizione e l’impegno di Roberto Bedini sono un esempio di come lo sport possa non solo portare successo individuale, ma anche contribuire alla crescita e alla formazione delle nuove generazioni.

L’intera comunità di Ladispoli è orgogliosa del talento e dell’impegno dimostrati da Roberto, e tutti augurano al giovane judoka il meglio per le finali a Torino.