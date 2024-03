Bimbo iperattivo sospeso dalla Melone di Ladispoli • Terzo Binario News

Nonostante il ricorso che i genitori hanno vinto al Tar, rimarrà 17 giorni fuori da scuola. A riferire dell’accaduto, il quotidiano La Repubblica Roma

Sospeso, anzi «allontanato dalla comunità scolastica», per la sua natura. Per 17 giorni un bambino di appena sei anni iscritto all’istituto comprensivo Melone di Ladispoli non potrà tornare a scuola, come deciso dal consiglio di classe.

Il piccolo, seguito dall’ospedale Gemelli, ha un «disturbo da deficit di attenzione con iperattività (Adhd) di tipo combinato associata a marcata difficoltà nella regolazione degli aspetti comportamentali e aggressivi».

I genitori del piccolo di 6 anni hanno vinto un ricorso al Tar per farlo rientrare, ma il preside ha vietato l’accesso: “Il nostro è un metodo educativo, dalla famiglia avremmo voluto più collaborazione”

