Beffa esterna nel finale per il Tolfa: 1-0 dalla Duepigrecoroma • Terzo Binario News

Il Tolfa perde a tempo scaduto contro la Duepigrecoroma. Nella gara disputata a Montespaccato, i collinari hanno ceduto 1-0 a causa di una rete subita al 48’ del secondo tempo da Gabriele Reginella. Una sconfitta che frustra le ambizioni di rincorsa dei biancorossi, risucchiati ora a metà classifica e lontani sette lunghezze dal terzo posto ma con quattro compagini davanti.

Sul sintetico di Roma Nord, si è disputata la quinta giornata di ritorno nella quale si veniva dal successo sul Santa Marinella che si pensava potesse dare slancio agli uomini di Emiliano Cafarelli. E in effetti è stato così visto che il possesso del pallone e il controllo delle operazioni sono stati spesso appannaggio degli ospiti. Questo ha fatto sì che venissero generate diverse occasioni da gol ma la porta di casa è rimasta inviolata. E a proposito di padroni di casa, l’unica vera palla-gol è stata generata da un calcio d’angolo finito sulla traversa. Nel finale il Tolfa ha assediato l’area della Duepigrecoroma a caccia della rete che invece hanno trovato i romani, a seguito di un errore in disimpegno.

Ma non c’è molto tempo per piangere sul latte versato in campo. Infatti già mercoledì alle 15 i collinari dovranno calcare il sintetico dello Scoponi l’impegno infrasettimanale valido per l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia Promozione contro il Real San Basilio, compagine molto quotata che attualmente occupa il secondo posto nel girone D ad appena un punto dalla capolista Alatri.

L’obiettivo è quello di recuperare alcuni dei giocatori assenti per questa sfida, per cercare di ottenere un risultato in vista della gara di ritorno fissata per mercoledì 25 febbraio alle 14.30 presso lo storico campo del Francesca Gianni, che un tempo fu la casa della storica compagine capitolina della Lodigiani.