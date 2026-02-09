Tolfa: va archiviata la Duepigrecoroma, ora testa al San Basilio • Terzo Binario News

La sconfitta di Montespaccato contro la Duepigrecoroma va metabolizzata al più presto dal Tolfa perché già domani si torna in campo allo Scoponi per l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia di Promozione.

Però il passo falso, con la rete decisiva subita al 94’ di una gara che stava terminando 0-0, va analizzato perché se questa situazione capitasse nella competizione infrasettimanale, potrebbe costare l’eliminazione contro il Real San Basilio.

Dunque serve individuare le criticità, così da non ripetere gli stessi errori. Dice mister Emiliano Cafarelli: «La partita contro la Duepigrecoroma ce l’avevamo in pieno controllo.

La loro unica occasione è arrivata da un calcio d’angolo sul quale hanno colpito una traversa mentre noi siamo stati pericolosi in diverse occasioni. L’assedio finale serviva per cercare di fare bottino pieno perché sarebbe stato veramente un peccato già soltanto pareggiarla. Poi è arrivata la beffa quasi a tempo scaduto per un errore nostro che ha generato il contropiede per noi fatale». Il tecnico sottolinea come i tolfetani non riescano a infilare alcuni risultati utili: «Non si riesce proprio a dare continuità di prestazione nemmeno quando dominiamo l’incontro. Da qui nasce un dispiacere profondo, che non deve però minare il nostro morale. Deve rimanere la consapevolezza di aver giocato complessivamente bene». Solo che la classifica non arride certo ai biancorossi, rimasti all’ottavo posto in graduatoria, con 31 punti. In campionato domenica, per la sesta di ritorno, si torna alla Pacifica per affrontare la capolista Palidoro.

