Il tira e molla fra Santa Marinella e Ladispoli premia l'undici della Perla: 3-2 • Terzo Binario News

Il Santa Marinella riscatta la sconfitta di Tolfa mentre l’Academy Ladispoli interrompe una striscia di dieci risultati utili consecutivi.

Al sfida dello stadio Fronti finisce 3-2 in favore dei santamarinellesi andati tre volte in vantaggio e due volte recuperati dai ladispolani che hanno fatto di tutto per uscire da via delle Colonie con almeno un punto in tasca.

È mancato il risultato ma certo è stata una partita ben diversa da quella dell’andata all’Angelo Sale, finita 4-0 in favore dell’undici della Perla.

Nell’impianto santamarinellese si è giocata la quinta giornata di ritorno del girone A di Promozione, nella quale i padroni di casa dovevano cancellare un derby monte-mare amaro per risultato e polemiche annesse. Assenze pesanti sui entrambi i fronti visto che mancano i centravanti: per i padroni di casa non è in lista gara lo squalificato Samuele Cerroni; tra gli ospiti mancano il bomber Edoardo Modesti, anche lui stoppato dal giudice sportivo, e Damiano Fortuna. Il Ladispoli di Mastrodonato risulta organizzato e ben messo in campo mentre la formazione di Fracassa prova subito a sbloccarla. Le ccasioni non mancano finché al 29’ capitan Alessio Gallitano su calcio d’angolo trovalo stacco vincente di testa che porta in vantaggio i padroni di casa. I ladispolani prediligono il fraseggio con gioco a terra ma la prima frazione di gioco si chiude sull’1-0. Nella ripresa, i rossoblù ospiti prendono le misure e trovano il pareggio con Botteghelli, che insacca su cross di Rodio. La giornata è di quelle scoppiettante, con i gol che arrivano da una parte e dall’altra, alcuni dei quali anche di pregevole fattura come quello che segna il classe 2006 Astorelli al 10’ e che vale il 2-1: per lui una gran botta da fuori area. Passano sei minuti e il Ladispoli riacciuffa il pareggio con Tamburrini; in questo caso sembra l’azione che ha portato alla rete di Gallitano nel primo tempo visto che viene realizzata di testa su calcio d’angolo. Al 31’ l’episodio che decide la partita: Casaccia viene trattenuto in area, l’arbitro Berardini lì vicino decreta il calcio di trasformato in gol da Tabarini. Dopo la rete l’attaccante rossoblù va ad abbracciare Fracassa, per sancire la pace dopo gli screzi di Tolfa.

In classifica, il Santa Marinella riprende la caccia al terzo posto anche perché il Pianoscarano (a sorpresa) non è andato oltre lo 0-0 a Bassano contro l’Atletico Monterano e che si ritrova con 38 punti; dietro il Campagnano a 37 e i rossoblù a 35 punti che staccano lo stesso Ladispoli rimasto fermo a 33 punti.

Santa Marinella: Coronas, Luchetti, Arseni (42’st Altamura), Cuomo, Gallitano, Caforio, Tabarini, Del Mastro, Astorelli (32’st Scala), Mariani (21’st Di Pofi), Tranquilli (25’st Casaccia). A disp. Artegiani, Brutti, Salis, Vitali, Galluzzo. All. Daniele Fracassa.

Academy Ladispoli: Somma, Tamburrini, De Marco, Cecchinelli (21’st Tasselli) , Urbani, Cruciani, Gafuri (40’st Sabbatini), Evora, Rodio, D’Angelli, Botteghelli (32’st Di Lullo). A disp. Manetti, Villani, Da Soller, Parravano, Tasselli, Sabbatini, Di Lullo, Barilaro, Stanzione. All. Quintiliano Mastrodonato.

Arbitro Mattia Berardini di Albano Laziale.

Reti: 28’pt Gallitano (S), 5’st Botteghelli (L), 10’st Astorelli (S), 16’st Tamburrini (L) , 31’st rig. Tabarini (S).