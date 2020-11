Beccato mentre cerca di collegare fili di accensione dell'auto: arrestato 48enne - Terzo Binario News

Gli agenti del distretto San Giovanni e del commissariato Appio – domenica 15 novembre alle 18,35 – hanno arrestato per tentato furto un tedesco di 48 anni. L’uomo, secondo quanto ricostruito, forzava le auto in sosta lungo via Savona.

I poliziotti hanno bloccato l’individuo mentre era intento a collegare i fili di accensione di un veicolo. Lo straniero è stato accompagnato in ufficio per ulteriori accertamenti. Dopodiché, è stato accompagnato in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima, avvenuto stamani.