Incendio a Bracciano, fiamme vicino a un serbatoio di gas - Terzo Binario News

Incendio a Bracciano. Le fiamme, per cause in corso di accertamento, sono divampate vicino a un serbatoio di gas. È quanto accaduto alle 21,30 di lunedì 16 novembre , nei pressi della caserma dell’Aeronautica, in via Circumlacuale.

Sul posto la squadra 25A di Bracciano e Il Crrc (Carro rilevamento radioattivo chimico): l’intervento dei pompieri ha evitato che il rogo si propagasse verso strutture adiacenti. Non ci sono stati feriti.