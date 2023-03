Sport a Cerveteri, Andrea Paoni: “Dopo la Spartan, sogno un grande evento in spiaggia a Campo di Mare” • Terzo Binario News

Intervista in esclusiva al Delegato ai Grandi Eventi Sportivi e alla Consulta dello Sport del Comune di Cerveteri

Oggi intervistiamo una persona che vive di sport. Andrea Paoni, personal trainer affermato di Cerveteri e dall’estate del 2022 Delegato ai Grandi Eventi Sportivi e alla Consulta dello sport del Comune di Cerveteri. Abbiamo voluto farci una chiacchierata con lui per approfondire meglio il lavoro che con molta passione e grande spinta sta portando avanti per il mondo dello sport.

La notizia diffusa nei giorni scorsi sull’aggiudicazione da parte di Cerveteri di una tappa della Spartan Race, in programma il 18 Novembre, è stata accolta da grande entusiasmo in città. Con lui, parleremo di questo e di molto altro.

A Novembre un grande evento, la Spartan Race. Come siete riusciti a far scegliere Cerveteri?

Far scegliere Cerveteri è stato facile. È sufficiente farsi un giro per la nostra città e capire che si presta meravigliosamente ad ogni cosa. Con il Sindaco Elena Gubetti ci stavamo già lavorando da tempo: ospitare una manifestazione come la Spartan Race è un vantaggio e una grande occasione per Cerveteri e per il territorio tutto.

Sono bastati pochissimi sopralluoghi per convincere l’organizzazione di questa manifestazione che Cerveteri, per le sue caratteristiche territoriali, che loro stesse hanno definito una rarità, era il luogo giusto per svolgere la gara. I numeri in termini di partecipazioni di sportivi, appassionati e staff organizzativo che seguono in ogni tappa in tutta Italia la Spartan sono altissimi.

Così come sono davvero di rilievo i media, online, cartacei e televisivi che sempre si interessano delle città che ospitano la manifestazione. Sarà non soltanto una grande giornata di sport, ma anche una bella occasione per il commercio locale che oltre ad avere la possibilità di esporre un proprio stand all’interno del villaggio che sarà allestito all’interno del Parco della Legnara, potrà godere di un flusso di persone provenienti da fuori città davvero imponente. Stimiamo l’arrivo infatti di circa 4mila persone.

Da quando è Delegato, è ripartita anche la Consulta dello Sport

Sì, uno dei primi aspetti sui quali mi sono concentrato è stato far tornare in attività la Consulta dello Sport, cercando di coinvolgere e riunire le tantissime realtà sportive della nostra città. Dal calcio alla pallavolo, dall’atletica alla scherma, dalla pallacanestro al nuoto, passando per la ginnastica, la danza, il judo e il karate. In tutta Cerveteri, dal capoluogo alle frazioni più lontane, sono tantissime le associazioni sportive che ogni giorno lavorano per uno sport sano ma soprattutto per coinvolgere e far avvicinare alle varie discipline il maggior numero di giovani.

Già abbiamo avuto diverse riunioni, tutte con esiti molto positive e stiamo continuando a lavorare per l’organizzazione di nuovi eventi. Già l’ottobre scorso, con la prima festa dello sport cittadino, che ho fortemente voluto organizzare insieme al Sindaco Gubetti, abbiamo dimostrato come lo sport sia un settore in grado non solamente di aggregare gli atleti, ma anche di creare sviluppo economico. Ricordo ancora con piacere la bellissima giornata vissuta nel centro storico, dove complice anche un clima meraviglioso, furono tantissime le famiglie che hanno riempito la nostra città. Certamente, come Delegato, farò in modo di organizzare eventi analoghi.

Parlavamo della Spartan Race: pensa che Cerveteri sia dunque pronta ad ospitare grandi eventi?

Assolutamente sì! Penso lo abbia dimostrato ampiamente in questi anni appena trascorsi. Seppur siano due ambiti totalmente diversi, solamente negli ultimi 4 anni sono stati tanti i grandi eventi di caratura nazionale realizzati a Cerveteri. Chi avrebbe mai immaginato che la nostra spiaggia avrebbe potuto ospitare ben tre serate con il Jova Beach Party? Probabilmente nessuno, ma invece è stato fatto e anche con grande successo.

Ha parlato di eventi in spiaggia, immaginiamo che come ci sono stati i concerti possano esserci anche i grandi eventi sportivi!

È un sogno che ho. Dopo tutto, non possiamo dimenticarci che proprio sulla spiaggia di Campo di Mare, tra le onde di Marina di Cerveteri, è nato quello che ad oggi è uno dei più grandi campioni di surf al mondo, che partendo proprio da Cerveteri oggi sta cavalcando le onde più importanti del mondo con la sua tavola da surf: Leonardo Fioravanti.

Vorrei organizzare, sempre con il Comune, grandi rassegne sportive sfruttando sia le spiagge che le nostre acque, da sempre estremamente favorevoli agli sport acquatici. Dopo tutto, così come siamo riusciti a catturare l’attenzione di una grande produzione come quella di Jovanotti, perché mai non potremmo suscitare interesse anche nelle organizzazioni sportive? Dal nuoto libero al surf, oppure gare di sup, disciplina che proprio qui a Cerveteri ha una straordinaria realtà associativa, la vela, sport che a Campo di Mare è rappresentato da tanti anni dall’Associazione Nautica, o perché no, passando per il triathlon, oppure agli sport di squadra. Spero di poter realizzare questo sogno, ne gioverebbe Cerveteri e anche la nostra frazione balneare.