Atena è triste perchè è rimasta sola e si lascia morire: va adottata presto • Terzo Binario News

Ecco Atena. È tristissima in canile e sembra volersi lasciare morire.

La sua compagna di sempre, una cagnolina taglia contenuta che potete vedere in altre foto di questo post con lei nel box, ha trovato adozione e l’ha lasciata sola purtroppo in quel gelido e triste box di canile in Basilicata.

Atena non avrà la stessa possibilità. È un Cane Corso di 50/60 kg e ha 5 anni.

In compenso è una delle cagnolone più buone del creato…è fantastica va d’accordo con tutti va al guinzaglio e non chiede altro che amore, ricambiandolo decuplicato!!!!

Purtroppo la sua mole la condannera’ ad una vita di solitudine e sofferenza.

L’unica lontana speranza è legata alle nostre condivisioni nella speranza che capiti sulla bacheca giusta…ma sappiamo che ci vorrebbe un miracolo!!!

Info Barbara 3483664788

Pubblicato mercoledì, 27 Novembre 2024 @ 06:46:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA