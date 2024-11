"I Giovedì dell’Archeologia" del Museo di Civitavecchia: IV edizione del ciclo di incontri culturali su antichità e territorio • Terzo Binario News

Il Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia, istituto culturale afferente alla Direzione Regionale Musei Nazionali del Lazio (Ministero della Cultura), organizza la quarta edizione del ciclo di incontri culturali sulla storia del territorio civitavecchiese dal titolo «I Giovedì dell’Archeologia».

Le conferenze di quest’anno si nutrono dalla sinergia d’intenti tra la direzione del museo e la nuova giunta del Comune di Civitavecchia, nelle persone del Sindaco Marco Piendibene, del Vicesindaco Stefania Tinti e della dirigente Gabriella Brullini (Ufficio Cultura), che da subito hanno riconosciuto il valore culturale del ciclo di incontri e manifestato il desiderio di sostenerlo in quanto attività culturale che da anni richiama un vasto numero di esperti e di cittadini.

Gli incontri, curati dalla direttrice del museo Lara Anniboletti e dagli archeologi Alessandro Mandolesi e Maria Rosa Lucidi, vedranno la partecipazione di ricercatori, accademici e archeologi, che faranno il punto sulle novità delle indagini storiche e archeologiche connesse a Civitavecchia e al suo territorio nel corso dei secoli. In particolare i temi trattati riguardano alcuni luoghi caposaldo del territorio, come il santuario etrusco di Punta della Vipera, le romane Centumcellae, Aquae Tauri e Castrum Novum e, infine, la riscoperta città medievale di Cencelle.

“Ringrazio il Vicesindaco e Assessore all’Istruzione e Cultura Stefania Tinti e la direttrice del museo, dottoressa Lara Anniboletti, per il loro costante impegno nella promozione della cultura e nella valorizzazione del nostro patrimonio storico e archeologico. I Giovedì dell’Archeologia sono un fiore all’occhiello per la nostra città, un appuntamento che permette a tutti di scoprire e riscoprire le radici profonde di Civitavecchia”, ha dichiarato il Sindaco Marco Piendibene.

Vi aspettiamo il 28 novembre alle ore 17:30, alla presenza di Elisabetta Scungio, Direttore Regionale Musei Nazionali Lazio (Ministero della cultura), per il primo appuntamento Riscoprire la città medievale di Cencelle tra scavo archeologico e nuovi approcci interdisciplinari, dedicato alla cittadina medievale.La professoressa Giorgia Annoscia, responsabile della missione archeologica a Leopoli-Cencelle dell’Università La Sapienza di Roma, ci illustrerà gli ultimi trenta anni di scavo, dalla fondazione di Papa Leone IV fino alla sua trasformazione in azienda agricola; la dottoressa Giulia Previti, ci guiderà attraverso le scoperte fatte sui materiali lapidei presenti sul sito archeologico, grazie alle tecniche della tracceologia applicata all’archeologia. La dottoressa GiuliaCasagrande approfondirà aspetti della necropoli bassomedievale, recentemente indagata con nuove analisi di antropologia fisica, tra cui lo studio delle paleopatologie, che hanno messo in luce nuovi dati sulle condizioni di vita della “comunità dei morti” di Cencelle.

Le conferenze si terranno il giovedì alle 17:30 presso la Biblioteca Cialdi

(Piazza Calamatta, 18, Civitavecchia) dal 28 novembre 2024 fino al 3 aprile 2025.