Sabato l'undicesimo appuntamento col Festival Tolfa Gialli&Noir • Terzo Binario News

Al teatro Claudio alle 18 Gino Saladini dialogherà con due scrittori di livello: Alessandra Carati e il norvegese Aslak Nore

di Cristiana Vallarino

Presentata, l’altra mattina a Civitavecchia, l’undicesima edizione del Festival Tolfa Gialli&Noir, evento letterario consolidato negli anni a livello nazionale, e non solo, per la sua formula originale e divertente.

Nella sala della Fondazione Cariciv, la sua presidente Gabriella Sarracco con Giordano Iacomelli, in rappresentanza dell’organizzazione, e Gino Saladini, criminologo e originale “presentatore” degli appuntamenti del Festival, hanno, fra l’altro, sottolineato l’importanza dei due autori che saliranno in collina questo sabato.

“Torniamo nella nostra sede originale – ha detto Iacomelli – il teatro Claudio, che ha visto molte delle nostre particolari scenografie, ma stavolta l’allestimento sarà firmato da una eccellnza tolfetana Doc: la nota artista e fotografa Valentina Vannicola, di fama internazionale. Così come di alta qualità ancora una volta saranno gli autori. Per l’ospite straniero dobbiamo ringraziare la preziosa partnership conla Reale Ambasciata di Norvegia, l’associazione NORLA e il Centro studi italo-norvegese di Tolfa”.

“Mi sento di dire che questo è ormai uno dei cinque Festival letterari più importanti in Italia, e conosciuto pure all’estero. Anche per questa edizione – ha evidenziato il dottor Saladini – il pubblico che interverrà se ne andrà a casa arricchito di informazioni e conoscenze sul noir italiano e non. Parleremo delle differenze tra la letteratura gialla nostrana e straniera , ma sempre in maniera non paludata o noiosa. Sottoporremo gli scrittori a domande e a situazioni che saranno vere sorprese per loro. e naturalmente le domande del pubblico saranno benvenute”.

“Questa è la quinta edizione del Festival per la mia presidenza – ha precisato Gabriella Sarracco -. La Fondazione è da sempre vicina alla manifestazione, in tutti i suoi appuntamenti anche estivi, e continueremo ad essserlo vista la qualità dei nomi che arrivano a Tolfa e l’impegno profuso in questi anni dall’organizzazione”.

L’edizione 2024 del Festival, sempre con ingresso gratuito, avrà come protagonisti due eccellenti esponenti del noir italiano e internazionale.



Per la letteratura italiana, ci sarà Alessandra Carati, finalista del Premio Strega 2022 – la più votata dai presidi letterari della Società Dante Alighieri nel mondo, e vincitrice delPremio Viareggio-Rèpaci Opera Prima. Al Tolfa Gialli&Noir presenta il suo ultimo romanzo Mondadori Rosy, nato dall’incontro fra l’autrice e Rosa Bazzi e dunque incentrato sulla strage di Erba.

Ospite internazionale, è lo scrittore norvegese Aslak Nore, che ha ricevuto il prestigioso premio Riverton per il miglior romanzo poliziesco.

Dopo aver studiato Scienze sociali a New York, si è unito ai reparti speciali dell’esercito norvegese in Bosnia, ha vissuto in America latina, lavorato come giornalista in Iraq e in Afghanistan e attualmente vive in Provenza. Il libro che presenta al Tolfa Gialli&Noir, Il cimitero del mare, è pubblicato in più di venti paesi, in Italia è edito da Marsilio.

A condurre l’evento, appunto, con la sua grande esperienza nel settore e la sua inimitabile verve, il criminologo e autore Gino Saladini, dalle brillanti doti di comunicatore.

Il Festival è organizzato dall’Associazione Chirone in collaborazione con Taitle Ingegno Multiforme Soc. Coop. – un pool di professionisti in ambito archeologico e culturale che in parallelo gestisce a Tolfa il Museo Civico, la Biblioteca Comunale e diverse manifestazioni – grazie al prezioso sostegno della Fondazione CARICIV – Cassa di Risparmio di Civitavecchia e la collaborazione del Comune di Tolfa.

Tra gli ospiti delle passate edizioni: Sandrone Dazieri, Marco Vichi, Alessandro Robecchi, Massimo Carlotto, Maurizio De Giovanni, Marco Malvaldi, Gianni Biondillo, Massimo Lugli, Gian Mauro Costa, Elisabetta Bucciarelli, Luca Crovi, Lorenza Ghinelli, Franco Limardi, Paolo Roversi, Roberto Costantini, Emilio Orlando, Matteo Monforte, Piergiorgio Pulixi, Francesco Bruno, Fabiano Massimi, Michele Vaccari, nonché autori norvegesi quali Gard Sveen, Tom Egeland, Thomas Enger, Helene Flood, Gunnar Staalesen, Ingar Jhonsrud, Kjell Ola Dall, Jorgen Brekke.

Info complete alsito tolfagiallienoir.it