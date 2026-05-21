Asfalto ed erba alta, i problemi che attanagliano il Casaletto Rosso • Terzo Binario News

“Fiduciosi che l’assessore ai Lavori Pubblici continui a porre la dovuta attenzione alle problematiche che colpiscono la zona periferica del Casaletto Rosso, intendiamo ripercorrere brevemente le tappe fondamentali del percorso intrapreso finora – affermano i residenti – . A seguito di un ulteriore incontro tra noi svoltosi in questi giorni, riteniamo necessario mantenere acceso un faro sulle criticità del quartiere.

La cronistoria del percorso istituzionale:

11 Febbraio: Si tiene il primo incontro programmatico tra i residenti, l’Assessore e i Tecnici comunali.

23 Febbraio: Viene programmato un secondo incontro, successivamente rimandato dall’Assessore per assenza di aggiornamenti.

30 Marzo: Presentiamo una richiesta formale, corredata da una raccolta firme, regolarmente assunta al protocollo del Comune.

11 Aprile: Durante il Consiglio Comunale, il Consigliere di minoranza (FI) Grossi presenta un’interrogazione ufficiale all’Assessore Scilipoti in merito alle problematiche evidenziate dalla cittadinanza.

22 Aprile: Si svolge un sopralluogo sul posto alla presenza del Consigliere di minoranza Grossi (FI) e dell’Assessore per verificare direttamente lo stato delle cose.

La situazione attuale: richiesta di interventi urgenti.

Purtroppo, ad oggi, la situazione è di stallo e nessun intervento concreto è stato avviato. Nonostante il clima di fiducia e la volontà di collaborazione costruttiva dimostrata sia da noi residenti che dall’Assessore siamo stanchi di attendere. Auspichiamo che, già nei prossimi giorni, si possa assistere a un segnale tangibile di presenza sul territorio. In particolare, si richiede il ripristino delle condizioni minime di sicurezza del manto stradale e del decoro urbano attraverso: la copertura immediata delle buche stradali più pericolose, che mettono quotidianamente a rischio l’incolumità di automobilisti, motociclisti e pedoni; l’avvio del piano di sfalcio e manutenzione ordinaria del verde pubblico. Certi di un tempestivo riscontro continueremo a vigilare con attenzione per il bene e la sicurezza del nostro quartiere.

I residenti del Casaletto Rosso