 A12 chiusa a Torrimpietra per ispezione ai ponti, 2 km di coda • Terzo Binario News

A12 chiusa a Torrimpietra per ispezione ai ponti, 2 km di coda

Mag 21, 2026 | Civitavecchia, Fiumicino, Roma

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 Sulla A92 Roma-Civitavecchia, all’altezza del km 15,9, sono in corso le ispezioni su due cavalcavia da parte di tecnici specializzati, impegnati nella valutazione dei danni e nella definizione delle operazioni di ripristino.

La attività si sono rese necessarie a seguito dell’impatto sulle due infrastrutture di un mezzo pesante fuori sagoma che trasportava un escavatore.

Per consentire le verifiche, resta temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Torrimpietra e Cerveteri in direzione SS1 Aurelia.

Sul luogo dell’evento sono operativi Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 5° Tronco di Fiano di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Civitavecchia si consiglia di uscire a Torrimpietra e di percorrere la SS1 Aurelia per rientrare in autostrada a Cerveteri. Attualmente si registrano 2 km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria.