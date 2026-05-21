A12 chiusa a Torrimpietra per ispezione ai ponti, 2 km di coda • Terzo Binario News

Sulla A92 Roma-Civitavecchia, all’altezza del km 15,9, sono in corso le ispezioni su due cavalcavia da parte di tecnici specializzati, impegnati nella valutazione dei danni e nella definizione delle operazioni di ripristino.
La attività si sono rese necessarie a seguito dell’impatto sulle due infrastrutture di un mezzo pesante fuori sagoma che trasportava un escavatore.
Per consentire le verifiche, resta temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Torrimpietra e Cerveteri in direzione SS1 Aurelia.
Sul luogo dell’evento sono operativi Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 5° Tronco di Fiano di Autostrade per l’Italia.
Agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Civitavecchia si consiglia di uscire a Torrimpietra e di percorrere la SS1 Aurelia per rientrare in autostrada a Cerveteri. Attualmente si registrano 2 km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria.