Csl Soccer e il Ponte insieme per il progetto Belong: il calcio per giovani rifugiati • Terzo Binario News

Grazie alla collaborazione ufficiale con la Comunità “IL PONTE” con sede in Civitavecchia, la ASD CSL SOCCER 21 8.0 sta partecipando al progetto presentato dalla FIGC denominato “BELONG”.

La scrivente Associazione rappresentata dal Presidente Marco La Camera ringrazia “IL PONTE”e la FIGC per questo coinvolgimento dando la possibilità di essere presente in questo evento dove la stessa FIGC è capofila in EUROPA per promuovere l’integrazione sociale degli adolescenti rifugiati.

. Il Progetto prevede sedute di allenamento che si svolgono presso l’impianto sportivo del DLF F. Gagliardini di Civitavecchia il sabato mattina dalle 9 circa fino alle 11 dove ragazzi “rifugiati” tesserati di tutte le società ma anche non tesserati possono aderire gratuitamente purché presentino il certificato medico.

Gli allenamenti vengono svolti da tecnici federali guidati dal Mister Massimo Neroni e Mister Marco Busselles, dove possono assistere anche Dirigenti e Allenatori per dare anche un significato in più a questi “momenti” di aggregazione sociale. Il Progetto in campo è iniziato il 2 Maggio e si concluderà in questa prima fase il 30 Maggio 2026.

Le Società del comprensorio o i singoli atleti che vogliono partecipare possono contattare direttamente i responsabili de “IL Ponte” Veronica Mantozzi, Andrea Pascucci e Giorgio Sharif per essere inseriti nel Progetto che proseguirà nei prossimi mesi con altre iniziative molto lodevoli.

Grazie alla loro disponibilità professionalità e competenze questo Progetto sta avendo un risultato e un immagine positiva.La ASD CSL Soccer 21 8.0 esprime la Sua soddisfazione per essere partecipe e presente in questo evento con i propri tesserati circa 8 di diverse età e nazionalità estere ed invita le altre Società locali e del comprensorio a partecipare a questo importante Progetto “Belong”.

Prossimo appuntamento sabato 23 Maggio ore 9 circa presso l’Impianto DLF Gagliardini in occasione si ringrazia la società per aver messo a disposizione l’impianto di calcio a 11.

Il Presidente Marco La Camera