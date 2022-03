Ardita: "Ladispoli non perda i fondi del Pnrr per l'ecoefficientamento di teatri e cinema" - Terzo Binario News

“Il 18 marzo scade il bando del Ministero della Cultura”

“Il 18 marzo scade il bando del Ministero della Cultura, nell’ambito del PNRR per la presentazione di proposte di intervento per la promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nei cinema e teatri pubblici e privati, sarà possibile presentare domanda, in via telematica entro il 18 marzo 2022.

L’obiettivo, come anticipato, è quello di migliorare l’efficienza energetica di sale teatrali e cinema, anche quanto concerne la climatizzazione, l’illuminazione, la comunicazione e la sicurezza.

I fondi previsti per il bando ammontano complessivamente a 200 milioni di euro, suddivisi in 100 milioni per le sale teatrali pubbliche e private e 100 milioni per i cinema.

Quello che auspico è che i nostri comuni di Ladispoli e Cerveteri abbiano presentato dei progetti a questo bando.

Al momento nelle nostre due città vi è una sola sala per il cinema e basta, troppo poco, soprattutto se abbiamo la pretesa di definire “Ladispoli la città del Cinema”, ci ricordiamo solo quando cu fa comodo di tutti i personaggi passati per la nostra città, da Rossellini, a cui abbiamo anche dedicato la piazza principale, a Vittorio Gassman, Alberto Sordi, Carlo Verdone alla bravissima Anna Valle, che è stata anche nostra concittadina.

E poi? Di concreto cosa si è fatto fino ad ora?

Oltre ad un bando per l’auditorium “Massimo Freccia” fatto ormai tre anni fa, aggiudicato, ma di cui ad ora si sono perse le tracce, e su cui possiamo anche discutere su come dopo aver speso oltre tre milioni di euro della Regione Lazio siamo arrivati a dover far gestire a privati la struttura, tra l’altro non più come teatro ma come cinema.

Abbiamo eccellenze nel nostro territorio di cui possiamo vantarci come l’Orchestra Giovanile Massimo Freccia, il bravissimo attore teatrale Agostino De Angelis, il tenore di fama internazionale Roberto Aronica, il promettentissimo Ibrahima Gueye giovane attore di cinema, una bravissima ed affermata attrice come Benedetta Porcaroli, un artista raffinato come Ladislao Liverani, lo storico ladispolano del cinema Sebastiano De Caro, ma non riusciamo a mettergli a disposizione contesti degni per poter godere della loro arte.

Come possiamo pensare di far crescere la cultura nelle nostre città se ai nostri giovani non riusciamo ad offrire luoghi adatti?

Abbiamo dei tesori da poter sfruttare ma li lasciamo quasi abbandonati, penso a quella che fu la casa di Roberto Rossellini il maggior esponente del neorealismo italiano, oppure la suggestiva area della Grottaccia a cui andrebbe data una più degna sistemazione a teatro, o alla Necropoli della Banditaccia, un’area di venti ettari che ne fa uno dei più grandi complessi cimiteriali dell’antichità.

Come possiamo pensare di promuovere il nome di Quarino come direttore artistico se dell’unica struttura che può essere allestita per rappresentazioni teatrali ancora non abbiamo capito se è una mensa scolastica oppure un teatro?

Quindi basta perdere tempo, le opportunità per fare qualcosa di buono per la cultura ci sono e Ladispoli e Cerveteri meritano di più di quanto fatto fino ad ora.

Non arrendiamoci, non possiamo attendere oltre!

Giovanni Ardita

Consigliere Comunale FDI

Comune di Ladispoli